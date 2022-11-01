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02:33, 01 ноября 2022
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Ольга Орлова раскрыла подробности ремонта в подмосковном доме

Ольга Орлова раскрыла подробности ремонта в подмосковном доме
Фото: @olgaorlpva1311

Подробности ремонта в подмосковном доме раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. По ее словам, отделочные работы внутри здания еще продолжаются.

Орлова показала, что дом уже возведен, но ремонт на втором этаже не закончен. В помещениях пока отсутствуют межкомнатные двери и напольное покрытие, однако уже установлены панорамные окна.

Телеведущая также поделилась проектом будущих помещений. Согласно визуализации, напротив окна поставят большой обеденный стол, а над ним будет висеть люстра. Пол покроют паркетной доской, сверху положат ковер.

Ранее стало известно, что беременную телеведущую Ольгу Орлову обокрали в чужой стране.

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