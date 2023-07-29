Раскрыты подробности убийства женщины экс-супругом в Москве

Подробности убийства 40-летней женщины экс-супругом в районе Измайлово раскрыли источники KP.RU. По их данным, москвич зарезал бывшую жену из-за ревности.

Мужчина злился из-за того, что экс-супруга ушла от него к соседу, уточняет KP.RU. В состоянии алкогольного опьянения он подкараулил ее у дома и зарезал.

По данным очевидца, прохожие оттащили нападавшего от женщины, однако та скончалась до приезда врачей. У погибшей остался сын.

Ранее тело погибшей с ножевым ранением в области груди нашли у подъезда на 9-й Парковой улице. В отношении ее экс-супруга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).