15:18, 29 июля 2023
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Раскрыты подробности убийства женщины экс-супругом в Москве
KP.RU: москвич зарезал бывшую жену из-за ревности к соседу.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Подробности убийства 40-летней женщины экс-супругом в районе Измайлово раскрыли источники KP.RU. По их данным, москвич зарезал бывшую жену из-за ревности.
Мужчина злился из-за того, что экс-супруга ушла от него к соседу, уточняет KP.RU. В состоянии алкогольного опьянения он подкараулил ее у дома и зарезал.
По данным очевидца, прохожие оттащили нападавшего от женщины, однако та скончалась до приезда врачей. У погибшей остался сын.
Ранее тело погибшей с ножевым ранением в области груди нашли у подъезда на 9-й Парковой улице. В отношении ее экс-супруга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).