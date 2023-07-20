Нокаутировавшего мужчину в Москве подростка арестовали
Нокаутировавшего мужчину в Москве 16-летнего подростка арестовали на время следствия.
Нокаутировавшего мужчину в Москве 16-летнего подростка арестовали на время следствия, сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, несовершеннолетний обвиняемый применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, ударив его ногой по голове. На прошедшем судебном заседании подросток признал вину.
«Приношу свои извинения перед обществом», — цитирует несовершеннолетнего Shot. Подросток отметил, что пострадавший принял его извинения.
По данным Shot, молодой человек пробудет в СИЗО до 18 сентября. Дядя подростка рассказал каналу, что его племянник занимается дзюдо. Мужчина считает поступок парня нормальным, ведь тот пытался защитить свою девушку.
По словам линии защиты, 24-летний пострадавший показывал подруге дзюдоиста презервативы и намекал на интим.
Ранее полиция начала проверку по опубликованному видео нападения в парке Горького.