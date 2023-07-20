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15:17, 20 июля 2023
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Нокаутировавшего мужчину в Москве подростка арестовали

Нокаутировавшего мужчину в Москве 16-летнего подростка арестовали на время следствия.

Нокаутировавшего мужчину в Москве подростка арестовали
Кадр: Прокуратура Москвы

Нокаутировавшего мужчину в Москве 16-летнего подростка арестовали на время следствия, сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, несовершеннолетний обвиняемый применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, ударив его ногой по голове. На прошедшем судебном заседании подросток признал вину.

«Приношу свои извинения перед обществом», — цитирует несовершеннолетнего Shot. Подросток отметил, что пострадавший принял его извинения.

По данным Shot, молодой человек пробудет в СИЗО до 18 сентября. Дядя подростка рассказал каналу, что его племянник занимается дзюдо. Мужчина считает поступок парня нормальным, ведь тот пытался защитить свою девушку.

По словам линии защиты, 24-летний пострадавший показывал подруге дзюдоиста презервативы и намекал на интим.

Ранее полиция начала проверку по опубликованному видео нападения в парке Горького.