Двух девочек-подростков насмерть сбила электричка в Москве

На станции «Щербинка» в Новой Москве электричка насмерть сбила двух-девочек подростков. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ЧП произошло вечером пятницы, 19 мая. Девочки погибли под колесами электропоезда № 6369 «Царицыно-Львовская». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, также будут изучены условия проживания и обучения несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Ранее электропоезд насмерть сбил человека на подмосковной станции «Отрадное». По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.