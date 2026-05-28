Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

Подростки в Москве стали массово портить номера на электросамокатах, чтобы избежать штрафов и блокировок аккаунтов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

К публикации прикреплены несколько фото, на которых видно, что номера на самокатах действительно либо поцарапаны, либо закрашены краской, либо чем-то залеплены.

По данным источника канала в одной из кикшеринговых компаний, за месяц в среднем по Москве придется поменять до 100 номеров на самокатах.

