Опубликовано 28 мая 2026, 14:43
Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов
Подростки в Москве стали портить номера самокатов, чтобы избежать штрафов.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Подростки в Москве стали массово портить номера на электросамокатах, чтобы избежать штрафов и блокировок аккаунтов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
К публикации прикреплены несколько фото, на которых видно, что номера на самокатах действительно либо поцарапаны, либо закрашены краской, либо чем-то залеплены.
По данным источника канала в одной из кикшеринговых компаний, за месяц в среднем по Москве придется поменять до 100 номеров на самокатах.
