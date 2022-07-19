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Подросток из Подмосковья попал в аварию на квадроцикле и погиб
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Подросток из Подмосковья погиб на территории Калужской области, катаясь на квадроцикле, сообщает пресс-служба управления МВД России по Калужской области.
«15-летний юноша, управляя квадроциклом «РM-800», (…) выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречно движущейся автомашиной "Лексус"», — говорится в сообщении. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 17 июля, в Боровском районе.
В результате ДТП «Лексус» съехал в кювет, а подросток получил травмы и умер при транспортировке в больницу. Возбуждено уголовное дело.
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