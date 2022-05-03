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Подросток сел за руль и перевернулся на трассе в Подмосковье

Подросток сел за руль и перевернулся на трассе в Подмосковье
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Подросток сел за руль и перевернулся на трассе в Подольске. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным канала, на 35-м километре автодороги М-2 иномарка Toyota Estima наехала на металлическое барьерное ограждение и перевернулась. Пострадали два находившихся в авто человека.

Вскоре выяснилось, что машиной управлял житель города Чехов 2004 года рождения. В качестве пассажира в салоне присутствовал его ровесник. Обоим юношам еще не исполнилось 18 лет. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее подростки угнали автомобиль и провалились под лед в Подмосковье.

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