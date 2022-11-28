В Подмосковье подросток умер после курения электронной сигареты

В подмосковном Павловском Посаде организована доследственная проверка по факту смерти 15-летнего подростка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. По информации СМИ, школьник умер после курения электронной сигареты.

«По данным следствия, 27 ноября 2022 года два подростка гуляли вблизи улицы Кржижановского городского округа Электрогорска. В какой-то момент, один из них почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливается точная причина смерти мальчика. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации Telegram-канала Shot, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. Его друг сразу же вызвал скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Москве подросток попал в больницу после эксперимента с петардами и кофемолкой.