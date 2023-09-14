В Подмосковье подросток попал в больницу после драки в школьной столовой

В Сергиевом Посаде подростка госпитализировали после драки с соучеником в школьной столовой. Пострадавший получил резанные раны лица, сообщает прокуратура Московской области.

Мальчику оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу. Сергиево-Посадская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области проводит проверку инцидента.

Подробности инцидента опубликовали в Telegram-канале «Репортер Андрей Трофимов». По данным источника, ученик девятого класса вылил на оппонента горячий чай, после чего другой мальчик начал избивать первого кружкой.

Ранее эксперты назвали процент столкнувшихся с буллингом российских школьников. Выяснилось, что около 50 процентов детей подвергались травле сверстниками.