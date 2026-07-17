Подросток в Москве стал обладателем «дерева в почках» из-за вейпа

У подростка в Москве всего за два месяца использования вейпа начался кровавый кашель и тяжелое поражение легких. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

14-летнего пациента разместили в стационаре московской детской больницы. Россиянин жаловался на температуру, сильный кашель и слабость. Его родители предполагали, что он подхватил инфекцию, но самостоятельное лечение дома не помогало.

Тем временем врачи заподозрили пневмонию. На флюорографии патологий не заметили, однако компьютерная томография показала характерные изменения — по рисунку похоже на «дерево в почках», обладателем которого на фоне «парения» стал подросток.

Молодой человек начал кашлять с кровью. У него также появилась сильная одышка. Его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Позже подросток признался, что два месяца он систематически использовал вейп. Только после этого врачи смогли успешно установить диагноз — острое токсическое поражение легких. Через месяц лечения подростка смогли поставить на ноги. Но домой отпустили с направлением для оформления инвалидности.

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