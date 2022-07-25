Подрывника православной гимназии приговорили к 13 годам колонии строгого режима

К 13 годам колонии за взрыв в православной гимназии при Введенском монастыре в 2021 году приговорен 18-летний житель Серпухова Владислав Струженков, передает в понедельник, 25 июля, корреспондент ТАСС из зала городского суда. Обвинение требовало приговорить подсудимого к 14 годам лишения свободы.

«Суд признал виновным Струженкова по статье 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), статье 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), статье 222.1 и 222.3 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот оружия") и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует агентство текст приговора судьи Александра Шичкова. Кроме того, ему назначили штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы сроком в один год.

Довод подсудимого о том, что в последний момент от отказался от попытки массового убийства, опровергается показаниями потерпевших и свидетелей, а также обстоятельствами дела, пояснил судья. «За два дня до преступления он также пришел в гимназию с двумя взрывными устройствами, намереваясь произвести взрыв. И только отсутствие людей остановило его», — заявил Шичков.

В качестве смягчающих обстоятельств были учтены возраст Струженкова, полное возмещение материального ущерба, признание вины, раскаяние, а также наличие у молодого человека онкологического заболевания.

В декабре 2021 года Струженков пришел к гимназии с бомбой, мачете и несколькими сумками. С помощью самодельного взрывного устройства он выбил в здании дверь, а сам молодой человек и семь воспитанников получили ранения. Подрывнику оторвало ногу.

Позднее стало известно, что у подрывника был диагностирован рак, а также имелись проблемы с психикой. После самоподрыва юноша рассказал, что готовился к нападению около трех месяцев.