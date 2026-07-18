Подсчитана стоимость первого свидания в Москве

Средняя стоимость первого свидания в Москве на двоих составит сегодня около 25 тысяч рублей, подсчитали в РИАМО.

Там пояснили, что такая сумма сложится в случае классического сценария. Для мужчины в него входит обновление стрижки в барбершопе (около 2,5 тысячи рублей), букет роз (4 тысячи), поездка на такси до ресторана и обратно (примерно 2 тысячи рублей). Средний чек в ресторане же составляет около 4,5 тысячи рублей. В сумме только мужчине романтический вечер обходится примерно в 13 тысяч рублей (в случае если платит он).

Женщине же в случае классического сценария понадобится посещение салона красоты (свыше 3,5 тысячи рублей), профессиональный макияж (около 3 тысяч), а укладка — еще примерно 2,5 тысячи. Если делать маникюр специально к свиданию, придется добавить еще около 2,5 тысячи рублей. Таким образом, на подготовку к романтическому вечеру у девушки может уйти примерно 11,5 тысячи рублей.

Впрочем, издание напомнило, что свидание может обойтись и просто прогулкой по парку, кофе или бесплатными городскими мероприятиями.

Ранее москвич рассказал, как пошел на свидание с девушкой, но та, пытаясь казаться богаче, лишь рассмешила его, попавшись на вранье. Так, свидание началось с того, что девушка забрала парня на дорогостоящем Mercedes S-класса, пытаясь произвести впечатление.