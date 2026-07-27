Подсчитана стоимость сбора московского первоклассника в школу

Стоимость полного набора для подготовки ребенка к школе в столице выросла и составила в июне 24,8 тысячи рублей. Такую сумму Агентству городских новостей «Москва» назвала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Стандартные требования российских школ и новых ГОСТ предполагают покупку одежды, канцелярских принадлежностей и ранца. Для мальчиков школьный гардероб включает брюки, четыре рубашки, жилет или пиджак, а также теплые водолазки для межсезонья. Для девочек требуется приобрести юбку или брюки, четыре блузки, жилет или кардиган, допускаются платья делового стиля. Всем первоклассникам также необходима форма для физкультуры. Если бы средняя московская семья закупалась в июне, на общие сборы школьника пришлось бы потратить 24,8 тысячи рублей.

По словам эксперта, в 2026 году одежда подорожала на 4,7 процента. Также сборы ребенка в школу предполагают и покупку канцелярских принадлежностей: три-пять синих ручек, два-три простых карандаша, ластик, точилка, линейка, цветные карандаши, 10 тетрадей, дневник и папка. На эти цели уйдет еще порядка 1,1 тысячи рублей. Ранец обойдется в 2,7 тысячи рублей, тогда как в 2024 году он стоил 2644 рубля.

Ранее в образовательную программу российских школ захотели добавить занятия по бытовым вопросам — от снятия показаний счетчиков до понимания платежек. Такое предложение высказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.