Поединок рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео

Видео снято из окна расположенной рядом со строящимся зданием многоэтажки. На кадрах видно, как двое мужчин отрабатывают броски и болевые приемы. Их коллеги в это время заняты работой и не обращают на борцов никакого внимания.

Ранее на видео попала драка сотрудников «Вкусно — и точка» в Москве. Один из работников заведения набросился на коллегу и начал бить его кулаками по лицу, а тот стал отбиваться.