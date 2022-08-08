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Поединок рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео

Поединок рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео
Кадр: Telegram-канал «News.ru. Новости»

Борцовский поединок двух рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «News.ru. Новости».

«С безопасностью все в порядке — оба борцухи были в касках. Правда, одна в процессе слетела», — написал автор поста.

Видео снято из окна расположенной рядом со строящимся зданием многоэтажки. На кадрах видно, как двое мужчин отрабатывают броски и болевые приемы. Их коллеги в это время заняты работой и не обращают на борцов никакого внимания.

Ранее на видео попала драка сотрудников «Вкусно — и точка» в Москве. Один из работников заведения набросился на коллегу и начал бить его кулаками по лицу, а тот стал отбиваться.

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