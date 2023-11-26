Поезд насмерть сбил мужчину в Москве

Поезд насмерть сбил мужчину в Южном административном округе Москвы, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, происшествие случилось в воскресенье утром у платформы «Чертаново» Павелецкого направления Московской железной дороги. От полученных травм пострадавший погиб на месте. Его личность, а также обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пассажирский поезд Северобайкальск — Москва столкнулся с грузовиком.