14:24, 26 ноября 2023
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Поезд насмерть сбил мужчину в Москве
Поезд насмерть сбил мужчину на юге Москвы.
Фото: Nicola Nuttall / Unsplash
Поезд насмерть сбил мужчину в Южном административном округе Москвы, сообщает MK.RU.
По имеющейся информации, происшествие случилось в воскресенье утром у платформы «Чертаново» Павелецкого направления Московской железной дороги. От полученных травм пострадавший погиб на месте. Его личность, а также обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее пассажирский поезд Северобайкальск — Москва столкнулся с грузовиком.