15:45, 30 июля 2023
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Поезд Москва — Анапа остановили из-за диверсии
Shot: поезд Москва — Анапа остановили из-за поджога релейного шкафа.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Из-за поджога релейного шкафа в Ферзиковском районе Калужской области был остановлен следующий по маршруту Москва — Анапа поезд, сообщает Shot.
По информации канала, оборудование облили горючим около двух часов ночи. Дверца была отогнута, а внутри нашли клочки обгорелой бумаги.
Последствия возгорания устранили, железнодорожный состав продолжил путь. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения». Преступника ищут, уточняет Shot.
Ранее сообщалось, что самолет Улан-Удэ — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево.