Поезд Москва — Анапа остановили из-за диверсии

Из-за поджога релейного шкафа в Ферзиковском районе Калужской области был остановлен следующий по маршруту Москва — Анапа поезд, сообщает Shot.

По информации канала, оборудование облили горючим около двух часов ночи. Дверца была отогнута, а внутри нашли клочки обгорелой бумаги.

Последствия возгорания устранили, железнодорожный состав продолжил путь. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения». Преступника ищут, уточняет Shot.

Ранее сообщалось, что самолет Улан-Удэ — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево.