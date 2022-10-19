Названы самые популярные у россиян направления поездок в ноябре

Самые популярные у россиян направления поездок в ноябре назвал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru». Специалисты проанализировали поисковые запросы клиентов сервиса на авиа- и железнодорожные билеты.

«Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуется Москва — доля поисков составляет 18 процентов. На втором месте расположился Санкт-Петербург (13,5 процента), а замыкает тройку лидеров Сочи — этот город в ноябре хотят посетить 11 процентов клиентов сервиса», — говорится в материалах исследования.

Кроме того, у пользователей пользуются популярностью Минеральные Воды, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Махачкала и Новосибирск.

Среди зарубежных стран наиболее популярными оказались Турция, Узбекистан и Таиланд. Также клиенты сервиса наиболее часто рассматривают поездки в Таиланд, Таджикистан, Казахстан, Киргизию, Армению, Азербайджан и Израиль.

Ранее турагент рассказала о возврате денег за тур при отказе от поездки.