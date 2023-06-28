Молодой мужчина погиб под электричкой в Подмосковье

18-летний житель Подмосковья попал под электричку и погиб, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, утром в среду, 28 июня, молодой человек в наушниках переходил железнодорожные пути у станции Жаворонки в Одинцовском городском округе. Он не заметил приближающийся поезд, попал под колеса и скончался на месте от полученных травм. По словам очевидцев, машинист сигналил пешеходу.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее сообщалось, что подросток-зацепер погиб от удара током на крыше подмосковной электрички.