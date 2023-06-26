Пожарный и житель Подмосковья погибли при попытке спастись от огня

В Королеве двое мужчин погибли при попытке спастись от огня, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Пожарный пытался спасти мужчину, вместе они перелезали на соседний балкон, но сорвались с 14-го этажа Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По данным областной Прокуратуры, предварительной причиной возгорания мог стать поджог, но для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что дети и пенсионеры погибли при пожаре в подмосковном частном доме.