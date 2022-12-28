Два человека погибли во время очистки крыши дома от снега в Подмосковье

Во время очистки крыши дома от снега в подмосковном Воскресенске погибли два человека, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего гибель двух работников управляющей компании во время очистки кровли (часть 3 статьи 143 УК РФ, "Нарушение требований охраны труда")», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в среду, 28 декабря, находящиеся на автогидроподьемнике работники управляющей компании очищали крышу дома на улице Октябрьской от снега и наледи. У автогидроподъемника сломалась стрела, рабочие упали на землю и от полученных травм скончались на месте.

Ранее тела двух рабочих обнаружили в коллекторе на Варшавском шоссе. Мужчины 1972 и 1987 года рождения занимались там монтажом канализации.