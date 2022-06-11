Москвичам пообещали «комфортную погоду с освежающими ливнями» на неделе

Кратковременные освежающие ливни и комфортная температура в пределах нормы ожидает москвичей на неделе. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам синоптика, в ближайшие дни начнется понижение температуры воздуха, и она приблизится к климатической норме. «Погода будет очень комфортной в том плане, что будет ни холодно, ни жарко: 23-25 градусов в дневные часы и около 14-16 градусов тепла по ночам. В то же время не исключены кратковременные дожди. Мы ожидаем, что они начнутся уже в субботу, 11 июня», — рассказал Синенков.

Метеоролог отметил, что в воскресенье дожди маловероятны, а в понедельник вечером возможны кратковременные осадки. «Такой температурный режим продержится практически до конца недели. И время от времени будут вот такие освежающие ливни, потому что они будут продолжаться не более получаса и пройдут даже не везде», — заключил специалист.

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