Город
Сегодня в 23:22
1 мин.

Вильфанд спрогнозировал россиянам погоду на лето

Вильфанд спрогнозировал россиянам погоду на лето
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Температура воздуха летом в европейской и южной частях России будет выше нормы. Об этом в интервью URA.RU сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в южных районах страны ожидается меньше осадков, чем в прошлом году. Но наиболее высокая температура будет в Красноярском крае и в Якутии, продолжил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что подобные долгосрочные прогнозы не всегда осуществляются на 100 процентов. «Ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и каждый раз выпускают прогнозы на зиму, лето. При этом очень важно, что они никогда не уверены, что будет именно такое лето, которое спрогнозировали. Есть такое понятие, которое характеризует степень уверенности в правильном прогнозе. Так вот, когда речь идет о долгосрочном прогнозе, степень уверенности не может быть более 65-67 процентов», — заключил глава Гидрометцентра.

Ранее метеоролог москвичам спрогнозировал жару до 28 градусов и дожди на неделе.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.