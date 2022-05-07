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Москвичам рассказали о погоде в первый день длинных выходных

Москвичам рассказали о погоде в первый день длинных выходных
Фото: Andrey Che / Unsplash

О погоде в первый день длинных выходных жителям Москвы и Подмосковья рассказали на официальном сайте Гидрометцентра России.

В субботу, 7 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до 19 градусов. Осадки маловероятны.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики.

Ранее стало известно, что из-за холода в Москве продлили отопительный сезон.

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