Москвичам рассказали о погоде в первый день длинных выходных

О погоде в первый день длинных выходных жителям Москвы и Подмосковья рассказали на официальном сайте Гидрометцентра России.

В субботу, 7 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до 19 градусов. Осадки маловероятны.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики.

Ранее стало известно, что из-за холода в Москве продлили отопительный сезон.