Москвичам раскрыли прогноз погоды на День России

Прогноз погоды на День России в столице раскрыл ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале он пообещал москвичам прохладную погоду 12 июня.

По словам метеоролога, в праздничный день в городе ожидается солнечная и сухая погода. Ночью по Московской области возможны заморозки, в столице — до плюс 6-9 градусов, днем температура воздуха прогреется до 19-21 градуса.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что дожди придут в столицу в середине недели, а пик осадков придется на четверг.