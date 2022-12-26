Москвичам пообещали «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь

«Супермягкую погоду» в новогоднюю ночь пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он сообщил, что температура может оказаться плюсовой.

«Мы немного уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Москве. Ранее ожидали от нуля до минус пяти градусов, но теперь с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, то есть до плюс двух градусов. Конечно, это супермягкая погода, но сильный дождь настроение не должен испортить. Сейчас, по прогнозу, ожидаются всего лишь местами небольшие осадки», — рассказал метеоролог.

Специалист отметил, что хотя снегопадов в новогоднюю ночь не ожидается, высота снежного покрова будет оставаться на уровне 18-19 сантиметров. Сейчас высота снега составляет в среднем 25 сантиментов.

Вильфанд подчеркнул, что декабрь в этом году станет самым дождливым и снежным за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1981 года.

Ранее Роман Вильфанд назвал москвичам сроки возвращения оттепели.