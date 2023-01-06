Температура в столичном регионе опустилась до отметки ниже 25 градусов

Минувшей ночью температура воздуха в столичном регионе опустилась до отметки ниже 25 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Отличились Дмитров и Клин, где минимальные термометры к 6 утра зафиксировали соответственно минус 25,4 и минус 25,6 градусов. Совсем немного до этого рубежа оставалось температуре в Черустях», — написал метеоролог.

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы — температура опустилась ниже минус 20 градусов, продолжил Шувалов.

По его словам, в ночь под Рождество столицу ждет еще более сильный мороз до минус 25 градусов, а по области — до минус 30.

Ранее в Москве до 21:00 субботы, 7 января был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов.