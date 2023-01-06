Город
09:36, 06 января 2023
1 мин.

Температура в столичном регионе опустилась до отметки ниже 25 градусов

Температура в столичном регионе опустилась до отметки ниже 25 градусов
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минувшей ночью температура воздуха в столичном регионе опустилась до отметки ниже 25 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Отличились Дмитров и Клин, где минимальные термометры к 6 утра зафиксировали соответственно минус 25,4 и минус 25,6 градусов. Совсем немного до этого рубежа оставалось температуре в Черустях», — написал метеоролог.

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы — температура опустилась ниже минус 20 градусов, продолжил Шувалов.

По его словам, в ночь под Рождество столицу ждет еще более сильный мороз до минус 25 градусов, а по области — до минус 30.

Ранее в Москве до 21:00 субботы, 7 января был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.