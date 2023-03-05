Москвичам пообещали погоду с «женским характером»

Погоду с «женским характером» пообещал жителям Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик отметил, что погода на 8 Марта будет переменчивой и достаточно необычной.

«Все будет в этот день необычно, красиво, интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — сказал Вильфанд.

В ночь на среду, 8 марта, ожидается мороз до минус 10 градусов, а уже днем резко потеплеет до плюс 2 градусов. Прогнозируются облачная погода с мокрым снегом.

Ранее Вильфанд говорил, в этот день сильно понизится атмосферное давление, а к четвергу, 9 марта, оно достигнет 730 миллиметров ртутного столба.