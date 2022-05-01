Синоптик пообещал москвичам «погодные качели» и холод в мае

В первую неделю мая москвичей ожидают «погодные качели» из-за неустойчивости температур. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что ожидается довольно холодная погода, и не исключил выпадение осадков, однако не слишком интенсивных. «Первые два дня преимущественно без осадков, 3-го числа — небольшой дождь. 4-5 мая нас захватывает очередная волна холода, и температура опять переходит рубеж плюс 10 в сторону понижения», — объяснил эксперт.

Несмотря на это, уже к 9 мая, в День Победы, ожидается до 18 градусов тепла. При этом Шувалов не исключил снег в ночное время суток.

Ранее Шувалов заявлял, что весенние температуры вернутся в город со вторника, 3 мая. Столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов тепла. Ночные заморозки, по его словам, уйдут.