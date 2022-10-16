Синоптик Тишковец пообещал москвичам последний погожий день

Последний погожий день в воскресенье, 16 октября, пообещал жителям Москвы специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Прогноз синоптик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Москвичей и жителей Подмосковья ждет последний погожий осенний денек с температурным фоном на четыре градуса выше положенной многолетней климатической нормы», — сказал он.

В столице и области, по его словам, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Днем воздух в Москве прогреется до 11-13 градусов, в Подмосковье — до 14 градусов. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее о наступлении нового синоптического сезона предзимья в Москве рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог предупредил, что холода наступят в городе уже со следующей недели.