В Московском зоопарке показали впервые открывшую глаза полуторамесячную панду

Впервые открывшая глаза на 42-й день жизни панда попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

«Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября», — рассказала Акулова.