14:49, 07 октября 2023
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В Московском зоопарке показали впервые открывшую глаза полуторамесячную панду
Панда впервые открыла глаза на 42-й день жизни в Московском зоопарке.
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой
Впервые открывшая глаза на 42-й день жизни панда попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
«Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября», — рассказала Акулова.
Она добавила, что, по результатам нового осмотра, маленькая панда весит 2,134 килограмма.
Ранее поведение отца-панды в Московском зоопарке развеселило пользователей сети.