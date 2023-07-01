Мужчина похитил у 68-летней любовницы деньги и золотые украшения в Подмосковье

41-летний житель Подмосковья ограбил свою 68-летнюю любовницу, сообщает Telegram-канал SHOT. Роман мужчины и женщины длился несколько месяцев, за это время злоумышленник успел похитить из квартиры пенсионерки 800 тысяч рублей, золотой браслет и серьги.

Грабитель нередко оставался дома у своей избранницы и обнаружил в ее сейфе деньги и украшения, сообщил SHOT. За пару месяцев пострадавшая лишилась содержимого сейфа. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию, подозреваемого разыскивают.

Ранее в столице квартиросъемщики украли у москвича две тонны книг на два миллиона рублей. Коллекционировать книги начали еще родители потерпевшего, а он продолжил их дело.