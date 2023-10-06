В Подмосковье женщина похитила экс-сожителя и вымогала у него деньги

В подмосковном Лыткарино 35-летняя женщина с сообщником похитила экс-сожителя, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Злоумышленники запихнули жертву в автомобиль, отвезли в неустановленное место и вымогали деньги.

Один из сообщников взял телефон потерпевшего и перевел с его банковского счета 49 тысяч рублей. Затем похитители потребовали от жертвы еще 350 тысяч рублей, пригрозили ему насилием в случае неисполнения требования и отвезли в Москву.

Потерпевший обратился в полицию спустя неделю. Злоумышленников вычислили, задержали и обвинили в похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Ранее экс-футболист Чурин вместе с сообщниками похитил бортпроводника ради денег.