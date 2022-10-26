В Москве задержали серийного похитителя электросамокатов и велосипедов

Серийного похитителя электросамокатов и велосипедов задержали в Москве, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленник, находясь на станции метро "Прокшино" Сокольнической линии, похитил электросамокат стоимостью свыше 30 тысяч рублей, принадлежащий 34-летнему гражданину. Воспользовавшись отсутствием пассажиров, мужчина повредил тросовый замок, на который был пристегнут двухколесный транспорт, и скрылся на нем», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Предполагаемый похититель был задержан на станции метро «Красносельская». Его подозревают к еще 14 аналогичным случаям. По данным следствия, он два месяца совершал кражи электросамокатов и велосипедов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Краденное злоумышленник сбывал, а деньги тратил на жизнь. Он находится под подпиской о невызде.

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