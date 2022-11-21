Похититель шоколада попал на видео на заправке в Подмосковье, ролик опубликовали в «МВД Медиа».

«Злоумышленница зашла в торговый зал и, воспользовавшись отсутствием внимания продавцов, сложила в свою сумку плитки шоколада, затем вышла из помещения, не оплатив покупку. После этого она дошла до автобусной остановки, спрятала там похищенные продукты питания и вернулась на АЗС для совершения аналогичного преступления», — говорится в сообщении.

Однако когда 34-летняя обвиняемая во второй раз наполнила сумку и собиралась покинуть заправку, ее заметил охранник. Ей удалось скрыться, но полицейские вскоре задержали ее неподалеку от места преступления. В сумке у женщины было найдено 45 упаковок с шоколадом, хлебцы и два энергетических напитка.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 161 («Кража»). С женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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