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Похитительница детской коляски с площадки в Москве попала на видео

Похитительница детской коляски с площадки в Москве попала на видео
Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

На детской площадке в Москве 20-летняя приезжая заметила бесхозную коляску, усадила в нее своего ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент похищения, поэтому угонщицу удалось быстро вычислить и задержать , сообщает сайт «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, в отделение полиции в районе Перово обратилась местная жительница. Она сообщила, что гуляла с внуком на площадке на улице Лазо. Когда женщина с ребенком отошли домой, они оставили коляску во дворе. Через некоторое время россиянка выглянула в окно, обнаружила пропажу имущества и сразу сообщила в полицию.

После задержания попавшей на видео злоумышленницы, коляска была возвращена хозяйке. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве поймали похитителей зубной щетки. Кража предметов гигиены из столичной аптеки обернулась для двух мужчин реальным сроком.

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