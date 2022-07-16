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Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В столице ожидается похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Москвой 24».

В субботу, 16 июля, ночная температура в городе опустится до 11-12 градусов, в области — до 8-13. Днем столбики термометров покажут 21-23 градуса. Аналогичная температура воздуха и дожди во второй половине дня ожидаются в воскресенье.

«В понедельник, вторник и среду ночная температура в городе будет где-то 11-13 градусов, по области воздух под утро будет остывать до 8 градусов. Дневная температура останется на уровне конца этой недели», — сообщила Позднякова. Синоптик отметила, что указанные значения отстают от климатической нормы примерно на 1,5-2 градуса.

Ранее москвичам рассказали о погоде в августе.

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