Москвичей предупредили о похолодании в конце марта

О похолодании в конце марта москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он сообщил, что ночные заморозки ожидаются в среду, 29 марта.

30-31 марта начнется дневное похолодание с температурой плюс 1-5 градусов днем и 0-5 градусов тепла ночью. «Похолодание будет заметным — на 8-10 градусов», — сообщил синоптик.

До указанных дат в Москве будет сохраняться тепло до 12-13 градусов, что на 5-8 градусов превышает климатическую норму, отметил Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях. Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал обильные осадки в ближайшую неделю.