Москвичам спрогнозировали небольшое похолодание на неделе

На неделе в Москве похолодает до 22 градусов. Такой прогноз дал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, со вторника в столицу начнет поступать холодный атмосферный фронт, температура снизится до 25-27 градусов тепла.

Со среды температура опуститься еще ниже. «Столбики термометров опустятся еще сильнее — до 22–24 градусов в Москве. А в четверг и в пятницу погода будет вновь сухой и солнечной. Температура начнет расти и к концу рабочей недели достигнет показателя плюс 27–29 градусов», — рассказал Леус и добавил, что дождей и гроз на неделе не прогнозируется.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что пик аномальной жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня.