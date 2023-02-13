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14:08, 13 февраля 2023
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Школьник покончил с собой в Подмосковье

Школьник покончил с собой в Подмосковье
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ученик девятого класса покончил с собой в Подмосковье. Тело школьника нашли в квартире в Раменском, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Источник со ссылкой на семью мальчика передает, что ребенок не высказывал мыслей о суициде и не упоминал о каких-либо проблемах. По словам соучеников подростка, накануне у погибшего произошел конфликт с преподавателем.

По факту смерти школьника проводится проверка, передает «Осторожно, Москва».

Ранее тело пропавшей 14-летней школьницы обнаружили в подмосковном лесу. Предположительно, девочка покончила с собой.

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