Школьник покончил с собой в Подмосковье

Ученик девятого класса покончил с собой в Подмосковье. Тело школьника нашли в квартире в Раменском, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Источник со ссылкой на семью мальчика передает, что ребенок не высказывал мыслей о суициде и не упоминал о каких-либо проблемах. По словам соучеников подростка, накануне у погибшего произошел конфликт с преподавателем.

По факту смерти школьника проводится проверка, передает «Осторожно, Москва».

Ранее тело пропавшей 14-летней школьницы обнаружили в подмосковном лесу. Предположительно, девочка покончила с собой.