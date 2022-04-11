Россияне вспомнили о покупке тканей в центре Москвы в период СССР

Москвичи поделились воспоминаниями о магазине «Ткани», располагавшемся в советское время на Никитском бульваре. Свои комментарии жители столицы оставили в группе «ВКонтакте» «Москва — воспоминания Детства».

Россияне вспомнили, что во времена СССР этот магазин был достаточно популярен из-за того, что многие шили одежду себе сами. «Мы с мамой там только ткани покупали. Мама хорошо шила, а я хоть и не любила это занятие, но приходилось. Летние платья, юбки, брюки, жилеты», «Ткани там бывали шикарные и по "Бурде" шили себе модные наряды. Сейчас ткани такие дорогие, что выгоднее купить готовое», — рассказали пользователи.

Кроме того, в комментариях напомнили, что у магазина было два отдельных входа с улицы, а тротуар возле него был очень узким. «Мне всегда казалось, что у магазина тротуар был гораздо уже: выходя, вылетаешь прямо под колеса», — вспомнили жители столицы.

Ранее россияне вспомнили особую атмосферу главного детского магазина СССР.