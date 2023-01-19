В Москве мужчина покусал посетительницу элитного ресторана

В Москве мужчина покусал посетительницу сетевого элитного ресторана «Магадан». Подробностями случившегося пострадавшая поделилась с изданием «Подъем».

Женщина рассказала, что вместе с подругами подсела к компании молодых людей. Один из них схватил ее за руку, впился в конечность зубами и прокусил кожу.

«Наутро у меня стала болеть рука и до сих пор болит, я не могу до нее дотронуться, у меня синяк и рана. Я пошла в травмпункт, мне прописали антибиотики, потому что неизвестно, что у человека в слюне содержится. Через месяц мне надо будет сдать анализы на ВИЧ, гепатит», — добавила потерпевшая.

По словам собеседницы «Подъема», охрана заведения общепита посоветовала ей «не обращать внимания» на буйного посетителя. В баре не оказалось перекиси водорода, поэтому женщине дали лишь смоченную водкой салфетку.

«Я за рулем, не пью, не курю, я прихожу потанцевать и ухожу. То есть не было такого, что я вела себя как-то не так. Ресторан мне не оказал первую помощь. И до сих пор нет никакой реакции, не написали, не извинились, не предложили помочь его найти. Никто со мной не связывался, хотя обещали», — пожаловалась пострадавшая. Она добавила, что после инцидента написала заявление в полицию.

Ранее в Москве полицейского покусала пьяная женщина. Она напала на правоохранителя во время попытки эвакуировать ее автомобиль.