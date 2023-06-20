Полдюжины лосей вышли к людям в Подмосковье и попали на видео

В подмосковном Одинцове шесть лосей выбежали к жилым домам и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

«Заметили компанию лосей, которая решила прогуляться среди жилых домов», — говорится в комментарии к ролику, на котором парнокопытные друг за другом бегут по дороге поселка.