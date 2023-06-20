20:53, 20 июня 2023
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Полдюжины лосей вышли к людям в Подмосковье и попали на видео
В подмосковном Одинцове шесть лосей выбежали к жилым домам.
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
В подмосковном Одинцове шесть лосей выбежали к жилым домам и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
«Заметили компанию лосей, которая решила прогуляться среди жилых домов», — говорится в комментарии к ролику, на котором парнокопытные друг за другом бегут по дороге поселка.
«Что-то не то с лосями», «Целую компанию создали», «Природа берет свое», «Молодняк, прошлогодний помет. Без мамок сбиваются в кучку, вот и гуляют, места найти себе не могут», «Это они ищут того оленя, который на днях их братву размотал», — написали пользователи мессенджера.
Ранее смертельная авария с участием лосей в Москве попала на видео.