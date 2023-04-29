Доктор Мясников назвал самые полезные виды мяса для шашлыка

Самый полезный вид мяса для шашлыка в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, для этого лучше выбирать белое мясо.

По мнению доктора, для приготовления более полезного для организма шашлыка лучше выбирать мясо кролика, курицы, теленка и индейки. В нем содержится много витаминов группы В и других микроэлементов.

Однако специалист предупредил, что есть мясо любого вида нужно не более трех раз в неделю. Его избыток в рационе может приводить к развитию заболеваний кишечника, матки и к мочекаменной болезни.

Ранее мясной технолог Басов назвал оптимальное время жарки шашлыка.