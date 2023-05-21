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02:28, 21 мая 2023
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Московские полицейские остановили автодвижение ради переходящих дорогу утят

Полиция остановила автодвижение на Дмитровском шоссе в Москве ради переходящих дорогу утят.

Московские полицейские остановили автодвижение ради переходящих дорогу утят
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Сотрудники полиции остановили автодвижение на Дмитровском шоссе в столице ради переходящих дорогу утят. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Дмитровском шоссе утиное семейство решило небезопасно перейти дорогу. Сотрудники полиции перекрыли дорогу и помогли маме-утке», — рассказал автор поста.

Ролик, в котором подгоняемые людьми утка и ее потомство перебегают шоссе, а полицейская машина стоит поперек движения, собрал около тысячи восторженных реакций пользователей.

Ранее сообщалось, что утка высидела трех утят в кадке для цветов у столичного кафе.