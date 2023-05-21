Московские полицейские остановили автодвижение ради переходящих дорогу утят

Ролик, в котором подгоняемые людьми утка и ее потомство перебегают шоссе, а полицейская машина стоит поперек движения, собрал около тысячи восторженных реакций пользователей.

Ранее сообщалось, что утка высидела трех утят в кадке для цветов у столичного кафе.