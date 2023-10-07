Столичные полицейские помогли обманутой аферистами пенсионерке сохранить жилье

В Москве лжесотрудники банка пытались развести пенсионерку на квартиру. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мошенники под видом сотрудников банка сообщили пенсионерке о том, что на нее пытаются оформить кредит на три миллиона рублей под залог квартиры. Они рекомендовали самой взять заем для опережения злоумышленников.

Женщина взяла в долг свыше 250 тысяч рубле и обналичила еще более 800 тысяч рублей. Под предлогом погашения задолженности он перевела все финансы на счета аферистов. Далее они убеждали перевести еще три миллиона рублей, а, в случае отказа в кредите, продать квартиру.

Не попасть на уловку мошенников москвичке помогли полицейские. Они получили информацию о намерениях москвички продать жилье по цене ниже рыночной и приехали к ней. Сотрудники правоохранительных органов предупредили пенсионерку о возможных действиях злоумышленников, но она сказала, что ничего такого она делать не собиралась. Спустя время женщина сама пришла в полицию и все же рассказала о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Ведется расследование.

Ранее в Москве аферисты выманили у ребенка десятки тысяч рублей.