Московский главврач рассказала о повысивших доступность медпомощи технологиях

Способ справиться с долгим ожиданием приема «Мосленте» раскрыла главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева. Решить вопрос, по ее словам, помогли цифровизация здравоохранения и новые технологии.

«Сегодня у нас в поликлиниках практически нет очередей. От них помогли избавиться новые технологии — возможность записи к специалисту онлайн, а также единый номер 112, позвонив по которому также можно записаться на прием к врачу», — рассказали в ведомстве.

Главный врач отметила, что некоторым пациентам поликлинике иногда приходится подождать приема дежурного врача, который работает в каждой поликлинике. К нему приходят без предварительной записи, если ухудшается состояниеи человеку требуется помощь. Время ожидания приема в таких случаях чуть больше.

«Иногда пациенты говорят нам: "У вас поликлиника стоит пустая, а записаться к врачу сложно! Как так?". Но это видимость. Просто пациенты приходят на прием к назначенному времени, поэтому в поликлинике и нет такого скопления людей, как бывало раньше», — объяснила Наталья Шиндряева и добавила, что в медицинских учреждениях персонал старается создать условия, которые помогли бы избежать большого скопления людей и предотвратить распространение инфекций.

Ранее врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала о правилах записи к специалистам столичных поликлиник.