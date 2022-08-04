Полуголый мужчина лишил жильцов московского ЖК лифтов

«Всю проводку вырвал, и, как сообщают наши читатели, в результате лифты не работают. Жильцы вызвали полицию», — говорится в сообщении.

На видеозаписи к хулигану со стороны лестницы выходит сотрудник охраны, мужчины о чем-то разговаривают, после чего ролик обрывается. В пресс-службе ГУ МВД России по столице «Мосленте» сообщили, что заявлений и информации по этому инциденту не поступало.

Ранее в Москве в одном ресторанов быстрого питания KFC сорвался грузовой лифт с людьми.