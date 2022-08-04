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Полуголый мужчина лишил жильцов московского ЖК лифтов
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Полуголый мужчина в одних трусах решил самостоятельно починить проводку в подъезде жилого комплекса (ЖК) в московском районе Саларьево и лишил местных жителей работающих лифтов. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Всю проводку вырвал, и, как сообщают наши читатели, в результате лифты не работают. Жильцы вызвали полицию», — говорится в сообщении.
На видеозаписи к хулигану со стороны лестницы выходит сотрудник охраны, мужчины о чем-то разговаривают, после чего ролик обрывается. В пресс-службе ГУ МВД России по столице «Мосленте» сообщили, что заявлений и информации по этому инциденту не поступало.
Ранее в Москве в одном ресторанов быстрого питания KFC сорвался грузовой лифт с людьми.