Москвичей предупредили о полярном холоде в конце марта

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости предупредил о том, что в конце марта — в начале апреля в Москву придет полярный холод.

«Несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке», — пояснил метеоролог.

При этом синоптик добавил, что такая погода продержится в Москве не больше пяти-семи суток. После этого, по его словам, начнется сильное потепление.

Ранее москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала года.