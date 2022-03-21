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Москвичей предупредили о полярном холоде в конце марта

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Москвичей предупредили о полярном холоде в конце марта
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости предупредил о том, что в конце марта — в начале апреля в Москву придет полярный холод.

«Несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке», — пояснил метеоролог.

При этом синоптик добавил, что такая погода продержится в Москве не больше пяти-семи суток. После этого, по его словам, начнется сильное потепление.

Ранее москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала года.

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