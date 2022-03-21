В Москве начали помогать сотрудникам уходящих из России компаний

Московская служба занятости начала оказывать помощь сотрудникам компаний, уходящих из России. Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения.

В пятницу, 18 марта, мэр Москвы Сергей Собянин открыл кадровый центр «Моя работа». По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, учреждение будет специализироваться на взаимодействии с работодателями, в том числе с теми, кто не планирует продолжать сотрудничество с городом. Ракова подчеркнула, что власти рассматривают возможность негативных сценариев, чтобы разработать меры поддержки, однако вероятность подобного развития событий невысока.

«В Москве на сегодняшний день много компаний, в которых действительно есть дефицит кадров и которые готовы набирать сотрудников, и они активно с нами взаимодействуют. Мы работаем и с работодателями, и с работниками, тем самым обеспечивая плавные переходы из одной компании в другую, так, чтобы это вызвало минимальные проблемы у людей», — рассказала она.

Команда центра поддерживает связь с компаниями, которые потенциально могут закрыться, и оказывает им поддержку по сохранению рабочих мест. Кроме того, «Моя работа» планирует взаимодействие с теми, кто находится в поиске новых сотрудников. Служба занятости ведет переговоры с такими крупными сетями, как «Магнит», «Дикси», X5 Retail Croup и другими. Кроме того, работодатели с большим количеством вакантных мест могут открыть рекрутинговые центры на площадке «Моей работы», таким образом уже поступило Мосметро.

«За последние несколько лет служба занятости столицы полностью изменилась и модернизировалась, наладила оптимизацию систем и предоставила кандидатам высококачественный сервис. Я вижу, что специалисты осознают ценность своей миссии. Соискатели всегда встретят понимание с их стороны», — заявила директор по персоналу сети «Магнит» Анна Боброва. Сейчас в сети открыто около трех тысяч вакансий по всему городу.

Ранее Собянин перечислил основные меры поддержки москвичей и бизнеса.