В Подмосковье россиянин попал под поезд и выжил

Россиянин попал под поезд на подмосковной железнодорожной станции и выжил. Об инциденте сообщает пресс-служба Минтранса области.

Мужчина пересекал пути по переходу на станции «Ашукино» в Пушкине и не заметил приближающийся поезд. Он получил серьезную травму и потерял сознание.

На помощь пострадавшему пришли находившиеся на станции сотрудники Росгвардии. Они сняли мужчину с путей и смогли остановить кровотечение. На место прибыла скорая помощь. Россиянина доставили в больницу, сейчас угрозы его жизни нет.

Ранее в Москве пьяный мужчина выжил после падения с моста. Он приземлился на автомобиль марки Nissan Teana.