Город
14:17, 27 октября 2022
1 мин.

В Подмосковье россиянин попал под поезд и выжил

В Подмосковье россиянин попал под поезд и выжил
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россиянин попал под поезд на подмосковной железнодорожной станции и выжил. Об инциденте сообщает пресс-служба Минтранса области.

Мужчина пересекал пути по переходу на станции «Ашукино» в Пушкине и не заметил приближающийся поезд. Он получил серьезную травму и потерял сознание.

На помощь пострадавшему пришли находившиеся на станции сотрудники Росгвардии. Они сняли мужчину с путей и смогли остановить кровотечение. На место прибыла скорая помощь. Россиянина доставили в больницу, сейчас угрозы его жизни нет.

Ранее в Москве пьяный мужчина выжил после падения с моста. Он приземлился на автомобиль марки Nissan Teana.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.